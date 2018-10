Смарт-часы Apple Watch Series 4 работают со скоростью iPhone 6s

Такую производительность показало испытание нагрузкой. Его провел Стив Троутон-Смит, разрабатывающий приложения для iOS.

Специалист отметил на своем микроблоге в Twitter, что бенчмарки не проверяют быстродействие смарт-часов, как смартфонов. Поэтому 2 октября он решил самостоятельно протестировать возможности Apple Watch Series 4. Устройство обладает новым 64-битной двухъядерной системой SiP S4. По словам создателей, процессор работает в два раза быстрее предшественника.

Стив Троутон-Смит запустил на своих Watch Series 4 физический рендеринг и физическую анимацию в реальном времени на базе сервиса Metal. Смарт-часы выдавали скорость до 60 кадров в секунду. При этом процессор использовал лишь 64% своих ресурсов. Это сравнимо с возможностями смартфонов iPhone 6s, которые Apple выпускали в 2015 году. Однако же Watch Series 4 обладает куда меньшими габаритами.

