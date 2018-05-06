Инсайдер рассказал детали о новом Nokia 7.1 за неделю до официального релиза

После информации из неофициального источника о технических характеристиках о браслете Huawei стали известны данные о смартфоне другой не менее известной корпорации.

Так, популярный инсайдер Роланд Квандт опубликовал информацию о новом телефоне Nokia 7.1 за неделю до его официальной презентации. Сообщается, что гаджет будет оснащён 5,84-дюймовым дисплеем и бровью сверху, чипсетом от Qualcomm и гигабитным Wi-Fi. Что касается памяти, то объём оперативной составляет 3 или 4 гигабайта, а встроенное хранилище будет содержать 32 или 64 гигабайта.

Кроме того, новый смартфон получит сдвоенную основную камеру с датчиками на 12 и 8 мегапикселей, а также улучшенную фронтальную камеру на 8 мегапикселей. Согласно современным реалиям, гаджет получит сканер отпечатков пальцев.

Стоимость смартфона будет варьироваться от 350 до 400 евро. Напомним, официальный релиз запланирован на 11 октября, а продажи начнутся с 22 октября.