Инсайдер рассказал детали о новом Nokia 7.1 за неделю до официального релиза

Сегодня, 16:44 \\ Гаджетомания

После информации из неофициального источника о технических характеристиках о браслете Huawei стали известны данные о смартфоне другой не менее известной корпорации.

Так, популярный инсайдер Роланд Квандт опубликовал информацию о новом телефоне Nokia 7.1 за неделю до его официальной презентации. Сообщается, что гаджет будет оснащён 5,84-дюймовым дисплеем и бровью сверху, чипсетом от Qualcomm и гигабитным Wi-Fi. Что касается памяти, то объём оперативной составляет 3 или 4 гигабайта, а встроенное хранилище будет содержать 32 или 64 гигабайта.

Кроме того, новый смартфон получит сдвоенную основную камеру с датчиками на 12 и 8 мегапикселей, а также улучшенную фронтальную камеру на 8 мегапикселей. Согласно современным реалиям, гаджет получит сканер отпечатков пальцев.

Стоимость смартфона будет варьироваться от 350 до 400 евро. Напомним, официальный релиз запланирован на 11 октября, а продажи начнутся с 22 октября.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Владельцы iPhone XS массово вернули их из-за некачественных экранов

Не прошло и месяца после презентации новых смартфонов от корпорации Apple, как новоиспечённые владельцы завалили корпорацию потоками возмущения.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Xiaomi представила новую беспроводную колонку за 11 долларов

Корейская корпорация с успешным приростом потребителей заявила о появлении нового девайса.

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Xiaomi представила часы с сапфировым стеклом за 70 долларов

Корейская корпорация презентовала новый девайс, который вполне обоснованно может стать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ