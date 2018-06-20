Xiaomi Mi A2 теряет заряд батареи из-за сканера отпечатков пальцев

Сегодня, 11:37 \\ Гаджетомания

Владельцы техники от известной китайской корпорации не перестают возмущаться неполадками одного из смартфонов.

Сообщается, что пользователи, приобрёвшие гаджет Xiaomi Mi A2, жалуются потерей заряда аккумуляторной батареи. Несмотря на то, что разработчиками был заявлен объём в 3020 мАч, смартфон некорректно работает и довольно быстро разряжается.

Чуть позже эксперты установили, что причиной данной технической неполадки является сканер отпечатка пальцев, работающий на процессоре Snapdragon 660. Именно из-за того, что они взаимодействуют, батарея слишком быстро разряжается.

Ещё одной вероятной причиной является большая диагональ экрана, которая составляет 6 дюймов. Однако не это является главным поводом, но в Xiaomi пока никак не прокомментировали данную проблему.

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Автор - Татьяна Сазонова
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