Инсайдер опубликовал технические характеристики нового браслета от Huawei

Сегодня, 09:11 \\ Гаджетомания

В Сеть просочились подробности новой разработки от известного производителя мобильных телефонов и прочих гаджетов.

Так, популярный инсайдер по имени Роланд Куандт опубликовал технические характеристики фитнес-браслета от корпорации Huawei. Девайс под названием Huawei Band 3e оснащён аккумулятором объёмом в 77 мАч, которого будет достаточно для 12 дней обычного пользования без подзарядки.

Сообщается, что во время бега трекер сможет сохранять 7 видов информации. Кроме того, часы получили возможность сохранения работоспособности при погружении в воду до 50 метров. Также известно, что устройство поддерживает мониторинг качества сна, умные уведомления и режим "не беспокоить". Гаджет будет доступен в двух цветовых вариантах - чёрном и розовом.

Стоимость Huawei Band 3e составляет 25 фунтов стерлингов, что эквивалентно 2200 рублей. Дата выхода браслета не сообщается.

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Автор - Татьяна Сазонова
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