Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки рядом со спящим хозяином

Хозяина смартфона от травм спас чехол для телефона

В связи с быстрой скоростью обновления технологий и требований пользователей, разработчики смартфонов уменьшают аккумуляторы, увеличивая их емкость. В случае неправильной эксплуатации, аккумуляторы могут стать очень и очень опасными.

Ранее массовая проблема со взрывами аккумуляторов встречалась у смартфонов Samsung Galaxy Note 7.

Пользователь смартфона Xiaomi Mi A1 поделился в сети недавним происшествием.

Мужчина как обычно заряжал гаджет ночью во время сна. Он проснулся от громкого хлопка. Позже он определил источник звука.

Взорвавшийся аккумулятор вызвал возгорание, которое пользователь легко ликвидировал.

По словам парня, он никак не пострадал благодаря чехлу, в котором он носил смартфон.

Отмечается, что это первый случай возгорания батареи среди смартфонов Xiaomi. Теперь специалистам стоит выяснить, что повлекло за собой взрыв. Вариантов может быть несколько, от неподходящего адаптера для зарядки до заводского брака.

Как известно, руководство компании уже информировано о случившемся, но пока никак не комментирует данную ситуацию.

Напоминаем, что Xiaomi создала первую “умную” игрушку с искусственным интеллектом для детей в возрасте от 1-3 лет.