Представлены первые изображения нового Samsung S10

Сегодня, 05:30 \\ Гаджетомания

В сеть уже начали “сливать” первые независимые рендеры. 

 Дизайнеры представили первые рендеры нового смартфона Samsung S10. Все изображения были созданы на основе официальной опубликованной информации. 

 Ожидается, что новый гаджет от известной компании будет отличаться от всех представленных ранее смартфонов. 

Новая модель будет представляться в трех модификациях, которые будут отличаться не только размером и объемом памяти, но и дизайном и техническими характеристиками. Ожидается, что смартфон будет носить звание премиум-класса. 

Смартфон будет оснащен тройной камерой, отпечаток будет встроен в дисплей. Помимо этого, смартфон будет оснащен передовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2960 на 1440 пикселей.  

Также, разработчики обещают топовое железо и новую оболочку.  

Смартфон станет доступен для покупателей в марте 2019 года. 

Так как данный смартфон имеет статус “премиум”, его цена тоже станет “премиальной”, около 1,1 тысячи долларов. Поэтому компания организовывает “конкурс”, который позволит получить новинку бесплатно. Для этого нужно в лизинг приобрести любую из модификаций Samsung S9.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Владельцы iPhone XS массово вернули их из-за некачественных экранов

Не прошло и месяца после презентации новых смартфонов от корпорации Apple, как новоиспечённые владельцы завалили корпорацию потоками возмущения.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Xiaomi представила новую беспроводную колонку за 11 долларов

Корейская корпорация с успешным приростом потребителей заявила о появлении нового девайса.

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Xiaomi представила часы с сапфировым стеклом за 70 долларов

Корейская корпорация презентовала новый девайс, который вполне обоснованно может стать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ