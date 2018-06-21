Представлены первые изображения нового Samsung S10

В сеть уже начали “сливать” первые независимые рендеры.

Дизайнеры представили первые рендеры нового смартфона Samsung S10. Все изображения были созданы на основе официальной опубликованной информации.

Ожидается, что новый гаджет от известной компании будет отличаться от всех представленных ранее смартфонов.

Новая модель будет представляться в трех модификациях, которые будут отличаться не только размером и объемом памяти, но и дизайном и техническими характеристиками. Ожидается, что смартфон будет носить звание премиум-класса.

Смартфон будет оснащен тройной камерой, отпечаток будет встроен в дисплей. Помимо этого, смартфон будет оснащен передовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2960 на 1440 пикселей.

Также, разработчики обещают топовое железо и новую оболочку.

Смартфон станет доступен для покупателей в марте 2019 года.

Так как данный смартфон имеет статус “премиум”, его цена тоже станет “премиальной”, около 1,1 тысячи долларов. Поэтому компания организовывает “конкурс”, который позволит получить новинку бесплатно. Для этого нужно в лизинг приобрести любую из модификаций Samsung S9.