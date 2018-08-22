Xiaomi представила новую беспроводную колонку за 11 долларов

Сегодня, 09:22 \\ Гаджетомания

Корейская корпорация с успешным приростом потребителей заявила о появлении нового девайса.

Так, представители компании Xiaomi рассказали о новой колонке. Сообщается, что новая разработка под названием Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 подключается беспроводным путём к смартфону. Колонка оснащена светодиодным индикатором режима работы и уровня заряда. Кроме того - в комплектации имеется ремешок, благодаря которому устройство возможно закрепить на руле велосипеда или на руке. Также в колонку встроен микрофон для приёма исходящих звонков.

Известно, что аккумуляторного заряда колонки объёмом в 480 мАч будет достаточно для 6 часов работы. Цена порадовала многих ценителей техники от Xiaomi - её можно будет приобрести за 11 долларов.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Владельцы iPhone XS массово вернули их из-за некачественных экранов

Не прошло и месяца после презентации новых смартфонов от корпорации Apple, как новоиспечённые владельцы завалили корпорацию потоками возмущения.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Xiaomi представила часы с сапфировым стеклом за 70 долларов

Корейская корпорация презентовала новый девайс, который вполне обоснованно может стать...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

У новых смартфонов от Apple обнаружена массовая проблема с процессом зарядки

 Пользователи новых смартфонов от Apple iPhone XS и XS Max массово жалуются на проблему с...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ