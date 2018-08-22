Xiaomi представила новую беспроводную колонку за 11 долларов

Корейская корпорация с успешным приростом потребителей заявила о появлении нового девайса.

Так, представители компании Xiaomi рассказали о новой колонке. Сообщается, что новая разработка под названием Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 подключается беспроводным путём к смартфону. Колонка оснащена светодиодным индикатором режима работы и уровня заряда. Кроме того - в комплектации имеется ремешок, благодаря которому устройство возможно закрепить на руле велосипеда или на руке. Также в колонку встроен микрофон для приёма исходящих звонков.

Известно, что аккумуляторного заряда колонки объёмом в 480 мАч будет достаточно для 6 часов работы. Цена порадовала многих ценителей техники от Xiaomi - её можно будет приобрести за 11 долларов.