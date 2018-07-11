Владельцы iPhone XS массово вернули их из-за некачественных экранов

Не прошло и месяца после презентации новых смартфонов от корпорации Apple, как новоиспечённые владельцы завалили корпорацию потоками возмущения.

Сообщается, что пользователи, которые приобрели iPhone XS, после пользования сроком максимум в один день массово вернули смартфоны обратно в магазин. Один из таких провёл тестирование шести гаджетов - все они оказались неисправными. Отмечается, что у iPhone XS Max такая проблема отсутстсвует.

Причина заключалась в некачественных экранах, установленных на смартфоны. Известно, что их характеристики уступают тем, которыми оснащены iPhone X. Вследствие неправильной калибровки данные отображаются в жёлтом цвете, а вместо белого цвета на экране преобладает серый. При использовании функции True Tone качество картинки становится немного лучше, но "желтизна" не исчезает.