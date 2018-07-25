Xiaomi представила часы с сапфировым стеклом за 70 долларов

Корейская корпорация презентовала новый девайс, который вполне обоснованно может стать одним из самых стильных.

Сообщается, что компания Xiaomi благодаря собственной платформе Youpin создала механические часы под названием Twenty Seventeen Light Mechanical Wristwatch. Известно, что производитель объединился с компанией Shenzhen Micro-intelligence для разработки девайса.

По факту, данные часы ничем не отличаются от своих механических аналогов, выполненных в минималистическом стиле - у них есть стандартный автоматический завод, а также сапфировое стекло, которое обеспечивает защиту циферблата от воды согласно стандарту 5АТМ.

Потенциальным владельцам рекомендуют сакцентировать внимание на то, что часовой механизм разрабатывался компанией Miyota, работающей в Японии. Сообщается, что для создания конструкции был использован 21 камень, а сами часы возможно будет приобрести в двух цветовых вариантах за 70 долларов.