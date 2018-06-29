Пользователь взломал iPhone благодаря Siri

Владелец нового смартфона одной из самых влиятельных корпораций мира показал, каким образом можно открыть телефон, который защищён паролем.

Так, простой пользователь iPhone рассказал, что взломал гаджет благодаря голосовому помощнику Siri, применив службу VoiceOver. Он уточнил, что для успешной операции необходимо знать мобильный номер потенциальной жертвы и иметь в наличии его смартфон.

После активации вышеупомянутого режима нужно осуществить прозвон на гаджет и сбросить звонок сообщением. Таким образом пользователь сможет попасть в контактную книгу владельца iPhone, просмотрев все номера и имена, которые в ней находятся.

Предположительно, взлом оказался успешным из-за технической ошибки в операционной системе iOS 12, которая вышла 17 сентября.