Белый Meizu 16 с экранным сканером пальца показали на живых фото

За неделю до анонса инсайдеры показали китайский смартфон в новой расцветке. Модель должны официально представить уже 8 августа.

Белый корпус Meizu 16 лучше показал соотношение дисплея и рамки. Последняя все занимает заметно места в верхней и нижней части, а также по бокам. Однако создатели уверяют, что рабочая поверхность устройства составляет свыше 91%. Живые фото также показали экранный сканер пальца, встроенный в AMOLED-панель.

Остальные характеристики Meizu 16 анонсировали некоторое время назад. Дисплей с диагональю 6 дюймов обладает разрешением 2160 х 1080 пикселей. Высокую производительность смартфону обеспечивает восьмиядерный процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ. Устройство обладает довольно качественной двойной задней камерой с матрицами на 12 и 20 МП с троекратным зумом. Фронтальная же выдает разрешение до 20 МП. Емкость аккумулятора составляет 2950 мА\ч.