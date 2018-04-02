В Xiaomi собирают деньги на выпуск кнопочного телефона

Корпорация Xiaomi, которая выпустила массу флагманов с сенсорным экраном, заявила о разработке кнопочного телефона. На данный момент представители объявили о сборе средств для финансирования проекта. Сообщается, что будет выпущено две модели Qin1 и Qin1s.

Первый аппарат стоимостью в 29 долларов сможет работать на покрытии 2G. Что касается второго телефона, то он будет поддерживать сеть 3G и 4G. В обеих разновидностях есть возможность пользования двумя SIM-картами, подключаться к сетям Wi-Fi.

Кроме того, он может оповещать о погодных изменениях, а также им можно заменить пульт дистанционного управления для телевизора и бытовой техники благодаря оснащению ИК-портом. Разработчики заявляют и о том, что гаджет поддерживает интеллектуальный перевод речи в реальном времени с поддержкой семнадцати языков.

Аккумуляторная батарея объёмом в 1480 мАч будет достаточно для семи часов разговора или пятнадцати дней в режиме ожидания.