В России стартует trade-in для смартфонов от Meizu

Компания предлагает россиянам менять свои старые гаджеты на смартфоны новее. Сервис будет доступен в фирменных магазинах бренда Meizu.

Как стало известно, в России стартует новая программа trade-in. В этот раз менять старый смартфон на новый предлагает компания Meizu. По данным, фирма будет готова принять любое мобильное устройство, если оно будет изготовлено именно компанией Meizu.

Даже за самый разбитый и сломанный смартфон компания Meizu готова дать скидку в 15% на приобретение нового гаджета в фирменном магазине бренда. Программа по обмену имеет свою «фишку!». Смартфоны не будут оценивать, так как это может стать причиной несправедливости.

Представители компании Meizu утверждают, что их программа будет работать на самых «честных и прозрачных» условиях. Акция будет длиться до 31 декабря 2018 года. С деталями trade-in можно ознакомиться на сайте компании Meizu. Возможность обменять старые смартфоны на скидку для нового будет доступна в фирменных магазинах производителя, которые находятся в Москве, Петербурге и в Новосибирске.