Xiaomi выпускает высококачественные беспроводные колонки

Сегодня, 18:15 \\ Гаджетомания

Китайская компания расширяет список своей продукции новым устройством с Bluetooth-связью. Об этом сообщает издание Gizmochina.

 Беспроводные колонки Xiaomi ориентированы на использование в паре с компьютером. Однако они способны подключаться даже к планшетам, смартфонам и другим мобильным гаджетам. Благодаря небольшим размерам и отсутствию проводом их можно легко перемещать из комнаты в комнату. Громкость можно регулировать кнопками формата "+-". Минималистичный алюминиевый корпус защитит электронику от внешних повреждений.

Разработчики подчеркнули, что несмотря на скромный дизайн и габариты выпускают высококачественное устройство. Колонки Xiaomi работают на аудиопроцессор от CSR и способны воспроизводить композиции любых форматов, включая MP3, AAC, APTX и APTX-LL, а также несжатого звука. Кроме того, гаджет можно использовать для голосовых звонков благодаря встроенному микрофону.

Ранее Xiaomi представила ещё один бытовой прибор - умное ведро для мусора. Его герметичная конструкция не дает неприятному запаху выходить наружу и распространяться по комнате.

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Автор - Александр Лубяной
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