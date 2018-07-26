Xiaomi выпускает высококачественные беспроводные колонки

Китайская компания расширяет список своей продукции новым устройством с Bluetooth-связью. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Беспроводные колонки Xiaomi ориентированы на использование в паре с компьютером. Однако они способны подключаться даже к планшетам, смартфонам и другим мобильным гаджетам. Благодаря небольшим размерам и отсутствию проводом их можно легко перемещать из комнаты в комнату. Громкость можно регулировать кнопками формата "+-". Минималистичный алюминиевый корпус защитит электронику от внешних повреждений.

Разработчики подчеркнули, что несмотря на скромный дизайн и габариты выпускают высококачественное устройство. Колонки Xiaomi работают на аудиопроцессор от CSR и способны воспроизводить композиции любых форматов, включая MP3, AAC, APTX и APTX-LL, а также несжатого звука. Кроме того, гаджет можно использовать для голосовых звонков благодаря встроенному микрофону.

Ранее Xiaomi представила ещё один бытовой прибор - умное ведро для мусора. Его герметичная конструкция не дает неприятному запаху выходить наружу и распространяться по комнате.