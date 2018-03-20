Новая версия Google Clock разбудит пользователя музыкой из Spotify

В начале августа разработчики наделят фирменное приложение для Android поддержкой сервиса для радио. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Уже на этой неделе на Google Play Store должны появиться новые версии Spotify и Google Clock. Обновления позволят пользователям привязать первое ко второму. После этого в дополнение к стандартным звукам будильника в интерфейсе Google Clock появится новая вкладка, предоставляющая доступ к музыке из Spotify. Объединенными усилиями приложение разбудит владельца смартфона выбранной мелодией или композицией из бодрящего утреннего плей-листа от разработчиков.

Более того, воспользовавшись услугами будильника, пользователи могут сразу продолжить слушать песни через музыкальный сервис. Создатели предупредили, что обновленный Google Clock будет работать только на ОС Android 5.0 Lollipop или новее. Стоит ожидать, что к системе вскоре присоединится YouTube Music.