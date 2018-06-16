Защищенный от пыли в влаги смартфон Oukitel WP2 может неделю работать без подзарядки

Сегодня, 13:42 \\ Гаджетомания

Новый гаджет может появиться на рынке уже в конце этого лета, его цена пока что неизвестна. Корпус нового смартфона Oukitel WP2 выполнен из полистиролового эбонита, из-за чего устройство выдержит не только «встречу» с водой, но и удар или падение в высоты.

Как сообщается, не так давно состоялся анонс нового смартфона. Защищенный от пыли и влаги гаджет получил название Oukitel WP2. Одной из главных особенностей смартфона является его аккумулятор на 10 000 мАч. Благодаря нему гаджет сможет неделю работать без подзарядки.

Защита от пыли и воды в смартфоне Oukitel WP2 выполнена по стандартам IP68. Экран гаджета покрыт специальным стеклом Corning Gorilla Glass, которое защитит экран от царапин и повреждений. В качестве подтверждения своих слов разработчики уже представили видео с тестами смартфона.

Гаджет получит не только емкий аккумулятор и защиту от воды. Его оснастили и другими приятными функциями, которые делают смартфон не просто «неубиваемым» устройством, а средством для полноценного использования многих возможностей современных гаджетов. Так, смартфон Oukitel WP2 получи еще и камеру на 13 мегапикселей и 2-мегапиксельную «фронталку». Помимо этого, гаджет оснастили сканером отпечатка пальцев и экраном на 5,7 дюймов.

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Автор - Лина Капусто
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