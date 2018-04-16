Приложение Your Phone объединит файлы Android и Windows 10

Такое ПО появится в компьютерной ОС от Microsoft вместе с новым обновлением. Об этом накануне рассказала пресс-служба компании.

В настоящее время приложение тестируют обладатели сборки Windows 10 Insider Preview Build под номером 17728. Разработчики создали программу, которая поможет пользователям быстро переносить файлы со смартфонов под управлением Android на компьютеры с Windows 10 и наоборот. Достаточно связать устройства при помощи Your Phone.

Как обещают разработчики, приложение позволит объединить файловые системы и осуществлять быстрый обмен. Прежде всего, оно быстро синхронизирует фотографии, сохраненные в памяти смартфона. Позднее пользователи смогут попросту перетащить необходимые снимки из окна программы в папку на компьютере. Кроме того, система будет запоминать действия и позволит продолжить работу на спаренном устройстве. Благодаря этому, владелец сможет открыть страницу в десктопном браузере, которую не дочитал на смартфоне.