HTC U12+ получил новые возможности после обновления

Накануне разработчики выпустили для флагманского смартфона новую прошивку версии 1.21.617.3. О нововведениях компания HTC рассказала на своем сайте.

После обновления HTC U12+ стал лучше отзываться на прикосновения к сенсорным панелям по бокам корпуса. Новый патч существенно улучшает их чувствительность и отклик на двойное нажатие.

Новые возможности получила камера устройства. С новой версией пользователь может снимать видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду без ограничения по времени. К тому же, HTC обещает улучшение функции Auto Zoom.

В дополнение к вышеперечисленному, разработчики несколько повысили производительность HTC U12+. Однако это не должно усилить расход батареи. Напротив, создатели попытались оптимизировать время автономной работы смартфона.