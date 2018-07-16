В 2019 году на рынке представят «умные» часы BMW

Производством «умного» аксессуара от немецкого автомобильного бренда будет заниматься компания Fossil, которая уже выпустила ряд часов от Diesel, Emporio Armani и Michael Kors.

Как сообщается, компания Fossil заключила контракт на выпуск часов от автомобильного бренда до 2023 года. Из этого следует, что в период с 2019 п 2023 год на рынке будет представлена целая серия «умных» гаджетов с логотипом BMW.

Характеристик о новых часах пока что не предоставляется. Однако, уже известно, что «умные» гаджеты от BMW и Fossil будут продаваться в автосалонах автомобильного концерна. Помимо этого, часы получат продвижение и через все остальные каналы, которые доступны компании Fossil.

Эксперты предполагают, что «умные» часы от BMW явно будут не дешевыми. Ценник будет составлен не только по «начинке» гаджета, свою роль также сыграет именитая марка и фирменный логотип, который добавит престижности и статусности владельцу аксессуара.