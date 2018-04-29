Новый смартфон Blackberry не получит физической клавиатуры

Источники сообщают, что 2 августа компания Optiemus Infracom, выпускающая смартфоны Blackberry в Индии и соседних странах, представит новый гаджет без легендарной физической клавиатуры.

Смартфоны Blackberry известны своей клавиатурой. Гаджеты прославились благодаря необычному дизайну, который многие старались повторить. Однако, источники сообщили, что теперь на рынок может выйти новый гаджет под логотипом Blackberry, однако физической клавиатурой он наделен не будет.

Производством смартфонов Blackberry в Индии и соседних государствах занимается компания Optiemus Infracom, владеющая правами на данную марку. Как рассказали журналисты портала HindustanTimes, компания намерена представить новый гаджет Evolve X, который получит безрамочный сенсорный экран, двойную камеру и аккумулятор на 4 000 мАч.

Предполагается, что новый гаджет будет продаваться в странах Азии. По данным источников, компания намерена представить смартфон уже 2 августа. Якобы, журналисты уже получили приглашение на мероприятие, но в анонсе не указывается, что конкретно будет презентовано.