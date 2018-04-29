Новый смартфон Blackberry не получит физической клавиатуры

Сегодня, 08:33 \\ Гаджетомания

Источники сообщают, что 2 августа компания Optiemus Infracom, выпускающая смартфоны Blackberry в Индии и соседних странах, представит новый гаджет без легендарной физической клавиатуры.

Смартфоны Blackberry известны своей клавиатурой. Гаджеты прославились благодаря необычному дизайну, который многие старались повторить. Однако, источники сообщили, что теперь на рынок может выйти новый гаджет под логотипом Blackberry, однако физической клавиатурой он наделен не будет.

Производством смартфонов Blackberry в Индии и соседних государствах занимается компания Optiemus Infracom, владеющая правами на данную марку. Как рассказали журналисты портала HindustanTimes, компания намерена представить новый гаджет Evolve X, который получит безрамочный сенсорный экран, двойную камеру и аккумулятор на 4 000 мАч.

Предполагается, что новый гаджет будет продаваться в странах Азии. По данным источников, компания намерена представить смартфон уже 2 августа. Якобы, журналисты уже получили приглашение на мероприятие, но в анонсе не указывается, что конкретно будет презентовано.

Поделиться новостью:
Автор - Лина Капусто
Главное за неделю

Инсайдеры: Samsung Galaxy S10 повергнет в шок покупателей

 Эксперты сообщают о том, что флагманские смартфоны Samsung в настоящий момент не являются конкурентами для многих новинок, например таких как Oppo Find X, Vivo NEX, Xiaomi Mi 8 EE. Несмотря на это,...

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Эксперты объяснили причину выбора старых гаджетов Apple и Samsung в России

На данный момент наиболее популярными марками среди смартфонов для российских...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Индонезийский фейк: в Samsung решили "поощрить" пользователей за оформление предзаказа Galaxy Note 9

В корпорации Samsung объявили об окончательной стоимости нового гаджета Galaxy Note 9,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ