В Google выпустили новую рекламу с недостатками компьютерных операционных систем

Сегодня, 17:28 \\ Гаджетомания

Представители корпорации Google выпустили новый рекламный ролик, который был воспринят крайне неоднозначно.

Известно, что для продвижения новой разработки под названием Chromebook была выпушена видеоработа длиной в минуту, в рамках которой были продемонстрированы не только преимущества нового программного обеспечения Chrome OS, но и недостатки таких операционных систем, как Windows 10 и macOS.

Учитывая лояльное законодательство Соединённых Штатов Америки, которое лояльно относится к подтруниванию компаний друг над другом, в Google воспользовались моментом и напомнили пользователям о нашумевшем "синем экране смерти", который, напомним, стал вредить не только персональным компьютерам на Windows, но и "яблочным" ноутбукам новой линейки.

Ранее эксперты заявили, что к 2050 году корпорации Google и Apple смогут управлять человечеством с помощью имплантации чипов в головной мозг.

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