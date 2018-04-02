Два смартфона и беспроводная док-станция: в Google рассказали об осенних новинках

Сегодня, 21:36 \\ Гаджетомания

В корпорации Google уже этой осенью планируют провести презентацию не только новых гаджетов, но и инновационной беспроводной док-станции. Известно, что вместе с телефонами Pixel 3 и Pixel 3 XL пользователям будет представлен девайс под названием Pixel Stand.

По предварительным данным, гаджет представляет собой беспроводную зарядку, которой можно будет управлять с помощью голоса. Сообщается, что док-станция была создана специально для новых смартфонов, которые могут взаимодействовать с этим девайсом. Также известно, что Pixel Stand сможет поддерживать не только вышеупомянутые телефоны, но и другие гаджеты на операционной системе Android.

Кроме того, станция получил возможность считывания личных данных пользователя для выработки вкуса и дальнейших предложений новинок, которые соответствуют предпочтениям владельца.

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