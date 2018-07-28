Индонезийский фейк: в Samsung решили "поощрить" пользователей за оформление предзаказа Galaxy Note 9

В корпорации Samsung объявили об окончательной стоимости нового гаджета Galaxy Note 9, презентация которого пройдет 9 августа. Однако цены, указанные представителями, относятся только к населению Индонезии.

Сообщается, что в зависимости от количества памяти гаджета стоимость будет варьироваться от 13 с половиной до семнадцати с половиной миллионов индонезийских рупий в долларах цена будет колебаться от 935 до 1210.

Кроме того, некоторые источники уточняли, что пользователей решили нестандартно поощрить за предварительный заказ смартфона. Стало известно, что при его оформлении в компании решили дарить телевизоры от того же производителя за смартфон с объёмом встроенной памяти в 128 гигабайт бесплатно предоставят модель с диагональю в 32 дюйма, а за гаджет с 512 гигабайтами сорокадюймовый телевизор.

Однако на данный момент известно, что это заявление является индонезийским фейком, так как на сайте Samsung данная информация отсутствует.