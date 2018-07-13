Эксперты объяснили причину выбора старых гаджетов Apple и Samsung в России

На данный момент наиболее популярными марками среди смартфонов для российских пользователей являются Apple и Samsung. Несмотря на то, что эти корпорации выпускают в большинстве качественные гаджеты, покупаются те, которые являются довольно слабыми по производительности.

Эксперты проанализировали информацию с рынка продаж и объяснили, какие подводные камни есть в смартфонах и почему телефон нужно выбирать более тщательно. Так, чаще всего покупатели приобретают тот гаджет, в технических характеристиках которого указывается большой размер дисплея, аккумуляторного заряда, а также внушительное количество мегапикселей в камере. Однако аналитики не советуют гнаться за этими показателями. Например, в той же камере качество определяют оптика и программное обеспечение.

В случае с Samsung Galaxy J5 камера оставляет желать лучшего, но благодаря правильной подаче владелец радуется 16 миллионам цветов дисплея и яркой картинке. Также двойная камера, которая нынче очень популярна, не обеспечивает наилучшее качество фотографий и видеороликов – она добавляется в телефон больше для успешного маркетингового хода и увеличения продаж.

Кроме того, по словам экспертов, в России наблюдается настоящий культ Apple – несмотря на то, что iPhone 6 и SE считаются уже устаревшими, люди приобретают их в основном ради того, чтобы похвастаться яблочком на задней панели смартфона. Плюсом этих телефонов является сравнительно небольшая стоимость.