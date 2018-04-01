Инсайдеры: Samsung Galaxy S10 повергнет в шок покупателей

Эксперты сообщают о том, что флагманские смартфоны Samsung в настоящий момент не являются конкурентами для многих новинок, например таких как Oppo Find X, Vivo NEX, Xiaomi Mi 8 EE. Несмотря на это, смартфон Samsung Galaxy S10 способен изменить ситуацию в свою сторону, а также повергнуть в шок всех покупателей.

Как стало известно, в воскресенье, 29 июля, в Сеть слили несколько особенностей новинки от Samsung. Так, инсайдеры сообщают, что Samsung Galaxy S10 получит тройную основную камеру с 5-кратным зумом, которая позволит делать снимки с размытием заднего фона, а качество фотографий возрастет в сравнении с Samsung Galaxy S9.

Вторая особенность включает в себя полноценный 3D-сканер лица Face ID, точно такой же имеется в iPhone X. Помимо этого, гаджет будет обладать встроенным в дисплей дактилоскопическим модулем, который будет работать при помощи ультразвука. Инсайдеры сообщат о том, что Samsung Galaxy S10 будет обладать аккумулятором на 4200 мАч. Кроме того, имеется информация, что аккумулятор будет обладать вовсе не классической прямоугольной формой, а необычной. Это повлияет на стоимость гаджета, однако он сможет работать почти два полных рабочих дня при загрузке выше среднего.

Покупателей также ожидает приятное дополнение к батарее. Она будет поддерживать технологию быстрой зарядки Fast Charge 2.0, которая позволит смартфону заряжаться менее, чем за час. Кроме того, по словам инсайдеров, в новинку установят операционная система Android P.