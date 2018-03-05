Пользователи iPhone рассказали о недостатках своих гаджетов

Пользователи смартфонов от корпорации Apple поделились о своих впечатлениях о приобретённой технике. Сообщается, что далеко не всех устраивают iPhone, так как в гаджетах имеются некоторые раздражающие факторы.

Социологи опросили всех, кто пользовался «яблочными» смартфонами от самых первых моделей до новинок. Если говорить об iPhone 4, то владельцев данного девайса не устраивал тот факт, что во время его нахождения в левой руке смартфон утрачивал способность приёма радиосигнала. Несмотря на то, что проблема была устранена разработчиками с помощью изменения конструкции антенны, осадок у пользователей остался.

Немного другая ситуация наблюдается в пользовании iPhone 6 Plus. Те люди, которые приобрели данный гаджет, впоследствии жаловались на то, что гаджет гнётся при его ношении в кармане джинс или брюк. Кроме того, есть еще и стандартные жалобы типа отсутствия поддержки microSD, стандартного разъёма для наушников, а также невозможность одновременного пользования двумя SIM-картами.