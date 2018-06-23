Эксперты: iPhone 9 не соответствует бюджетному смартфону

С приближением презентации новинок от корпорации Apple на просторах Интернета наблюдается нарастание ажиотажа. Особое внимание уделяется iPhone 9 – новому бюджетному смартфону с шестидюймовым экраном и одиночной основной камерой.

Однако гаджет понравился далеко не всем. После проведения опроса были сделаны выводы, что большинство пользователей, а именно 35 процентов, приобрели бы смартфон с диагональю в шесть с половиной дюймов, так как это соответствует требованию флагмана нового поколения. Также 18 процентов опрошенных выбрали обновлённый iPhone X в связи с его высокой производительностью. Тем временем за iPhone 9 проголосовало лишь 14 процентов респондентов.

Это может объясниться тем, что смартфон оснащён LCD-дисплеем и только одной камерой вместо двух. Кроме того, цена не отвечает бюджетному гаджету – инсайдеры анонсируют стоимость 650 долларов, что эквивалентно 42 тысячам рублей. Однако нельзя не учитывать, что данные неокончательные. Кроме того, Тим Кук также может изменить ценовую политику смартфона.