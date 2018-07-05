"Убийца флагманов" OnePlus 6 подешевел до 499 долларов

Некоторые магазины запустили временную акцию с рекордно низкой ценой устройства. Скидка составляет около 30 долларов.

В мае 2018 года разработчики представили новую модель смартфона OnePlus 6, который называют "убийцей флагманов" производителей-конкурентов. Спустя пару месяцев модель подешевела. Вероятно, OnePlus пытается подогреть интерес потенциальных покупателей, которые ещё сомневаются в своем выборе теперь минимальная стоимость составляет 499 долларов.

Гаджет получил внешний дизайн по последней моде, продиктованной Apple, Samsung и другими популярными брендами. В частности, это вырез-"монобровь" по примеру iPhone X. Кроме внешнего вида, OnePlus 6 обладает внушительными техническими характеристиками. Создатели установили в него AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 845, сенсоры для сканирования лица и отпечатков пальцев. Для любителей фотографий у OnePlus 6 есть двойная задняя камера с матрицами на 16 и 20 МП.

Устройство выпускается в нескольких версиях. Самая дешевая обладает 6 ГБ оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. У самой продвинутой объём ОЗУ увеличен до 8, а памяти - до 256 ГБ.