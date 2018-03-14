MacBook сможет заряжать "яблочные" гаджеты без проводов

Сегодня интернет-пользователи обнаружили в просторах Сети патентную заявку от корпорации Apple. В ней описывается усовершенствованный MacBook, который позволит зарядить «яблочные» девайсы без прямого подключения с помощью провода.

Согласно найденной документации, разработчики планируют установить внутрь ноутбука несколько индукционных катушек. Это поможет заряжать гаджеты, которые поддерживают индукционную зарядку, с помощью одного движения – всего лишь необходимо положить устройство на поверхность персонального компьютера. Сообщается, что одновременно можно заряжать несколько гаджетов. На данный момент индукционная зарядка поддерживается только тремя девайсами Apple – iPhone 8 и X, а также умными часами Apple Watch.

Ранее сообщалось, что новые iPhone не будут оснащены LTE-модемами, в отличие от своих предшественников. Именно поэтому данные гаджеты будут уступать по скорости смартфонам на операционной системе Android в покрытии 4G.