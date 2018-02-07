В Telegram можно будет хранить паспортные данные

Разработчики популярного по всему миру мессенджера Telegram рассказали о нововведении. Сообщается, что в приложении появилась новая функция под названием Telegram Passport, который должен облегчить процесс авторизации пользователей.

Для этого необходимо одноразово загрузить фотографию удостоверения личности, после чего программа получит возможность подтверждения личных данных пользователя в других сервисах. Известно, что разработка будет хранить информацию с помощью защищённого сквозного шифрования. Это значит то, что сам мессенджер не получит доступ к данным пользователя – их сможет увидеть только получатель.

Эксперты предполагают, что благодаря данному решению в дальнейшем людям не придётся множество раз загружать одну и ту же информацию в различные приложения, а в будущем, вероятно, необходимость в этом исчезнет, если учетная запись пользователя была проверена Telegram.