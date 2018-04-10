Владельцы новых ноутбуков Apple страдают от "синего экрана смерти"

У компании Apple вновь проблемы, на этот раз с новыми ноутбуками iMac Pro и MacBook Pro Retina. Сообщается, что пользователи имеют общие жалобы, связанные с производительностью и работоспособностью девайсов, а именно их произвольную перезагрузку.

Во время обсуждения проблемы на одном из форумов технической поддержки Apple разработчики выяснили природу этого недоразумения. Как стало известно, этот брак связан с операционной системой Bridge, находящейся в основе сопроцессора Т2. Ошибка в программном обеспечении вызывает эффект, схожий с «синим экраном смерти» операционной системы Windows.

Технологи заявляют, что после обновления версии ядра данная неполадка устраняется и встречается гораздо реже. На данный момент инженеры корпорации принимают необходимые меры для того, чтобы полностью ликвидировать принудительную перезагрузку гаджетов.