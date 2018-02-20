Новый OLED-дисплей Samsung переживает падение с 1,8 метра

Сегодня, 02:30 \\ Гаджетомания

Элементы сертифицировали в США и вскоре могут выйти на рынок в составе различных устройств. 26 июля об этом сообщила пресс-служба компании.

 Представители подразделения Samsung Display пишут, что новый OLED-дисплей проверили эксперты американской организации Underwriters Laboratories Inc. Именно она проверяет соответствие продукта стандартам безопасности США. В частности, тестирует прочность элементов.

Под пытками испытателей, гибкие экраны стойко справились с 26 падениями со стандартной высоты 1,2 метра. Они также выдержали перепады температуры воздуха от -32 до 71 градуса по Цельсию. По заверениям разработчиков, OLED-дисплей переживает контакт с твердой поверхностью, преодолев 1,8 метра в свободном падении. И после этого продолжает работать без отклонений.

Samsung Display объясняет высокую надежность экранов применением современной технологии OLED, пластиковым покрытием и прочным опорным материалом. Новые дисплеи компания планирует устанавливать в планшеты, смартфоны, дисплеи для автомобильных компьютеров и даже игровых консолей. Список оборудования далеко не полный.

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Автор - Александр Лубяной
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