Стало известно, какой голосовой помощник является самым умным

Сегодня, 15:30 \\ Гаджетомания

Группа аналитиков из Loup Ventures провела эксперимент, в котором протестировали четыре самых популярных голосовых помощника – Siri, Google Assistant, Alexa и Cortana. Разработчики задали каждой платформе по восемьсот вопросов и проанализировали ответы.

Лидером по количеству правильных ответов ожидаемо стал Google Assistant с 85,8%, серебро «выборол» Siri с показателем в 78,5%, что отменяет его негласное звание самого глупого голосового помощника. На третьем месте оказался Alexa с результатом в 61,4%, а Cortana смог дать только половину правильных ответов.

Кроме этого, вопросы были разделены по категориям, после чего стало понятно, что Google Assistant более качественно предоставляет необходимую информацию для справки, но Siri лучше выполняет команды и задачи, поставленные владельцем смартфона. Также отмечается, что голосовой помощник от Apple улучшил показатели понимания в полтора раза за три месяца.

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