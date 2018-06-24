Новые модели iPhone работают в 4G-сети медленнее Android-смартфонов

Причина заключается в более слабых модулях связи. Об этом сообщает издание CNET.

По данным аналитиков, у Apple продолжается конфликт с американской компанией Qualcomm, известной своими мобильными процессорами. В период конфронтации производители не будут поставлять свои модемы для iPhone. Предполагается, что новые модели 2018 года оборудуют модулями от Intel.

Эксперты приводят сравнение показателей систем SoC Qualcomm Snapdragon 845 с Intel XMM 7480 и Intel XMM 7360. Тестирование выявило, что последние два модема передают данные в 4G-сети куда медленнее конкурента. Таким образом Android-смартфоны с передовым процессором Qualcomm работают с мобильным интернетом куда лучше, чем этим смогут похвастаться новые iPhone. Смартфоны Apple могут уступать по скорости загрузки до 60%. А в условиях плохого сигнала связи отставание может увеличиться до 200%.

Представители Qualcomm утверждают, что не намерены полностью разрывать отношения с Apple. Они выражают надежду, что вскоре суд разрешит конфликт между компаниями. Тогда можно будет снова наладить поставки элементов.