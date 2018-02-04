Samsung может прекратить выпуск смартфонов линейки Galaxy J

Одна из самых популярных серий компании может оборваться уже в следующем году. Об этом пишет издание SamMobile со ссылкой на источник из Китая.

Согласно слухам, Samsung планирует отказаться от выпуска новых смартфонов Galaxy J в угоду новой линейки. Стоит отметить, что в J-серии представлено широкое разнообразие устройств для бюджетной и средней ценовой категории. Её компания поставляла на все рынки электроники.

Ради чего конкретно Samsung прекратит озаглавливать свои смартфоны буквой J - непонятно. По данным источника, разработчики разделят ценовую направленность. Так бюджетные смартфоны будут выходить под названием Galaxy P, а гаджеты с ценником средней величины - под Galaxy R. В случае с Galaxy P Samsung может впервые доверить производство другому бренду. Существует вероятность, что южнокорейская корпорация доверит партнерам даже процесс разработки смартфонов, поддержав его продажи своим громким именем.

Помимо Galaxy J, источник предрекает закрытие линеек Galaxy C и Galaxy On. По его данным, их могут прекратить поставлять в определенные страны, где модели не востребованы. Аналитики SamMobile призывают аудиторию относиться изложенной информацией со скепсисом, потому как в сети пока нет конкретных подтверждений.