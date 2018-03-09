Компания Xiaomi представила «умную» зубную щетку, два смартфона и робота-конструктора

Презентация сразу нескольких товаров от Xiaomi состоялась в Мадриде. Щетка за 35 евро сможет управляться через смартфон, одного заряда должно хватать на половину месяца.

«Умная щетка» от Xiaomi сможет работать без подзарядки примерно 15 дней. Этого заряда должно хватить на ежедневное двухразовое использование. Устройство Mi Ultrasonic Toothbrush получило минималистичный и сдержанный дизайн, щетинки ярко-голубого цвета прекрасно сочетаются с белоснежной ручкой гаджета.

Робот от Xiaomi стоит порядка 80 евро и весит 3 килограмма. Устройство состоит из 978 частей. Робот-конструктор работает под специальной ОС. Гаджет Mi Robot Builder, обещают разработчики, можно использовать в «широких пределах».

Что касается двух новых смартфонов, то компания представила устройства, получившие названия Mi A2 Lite и Mi A2, они стоят 180 и 250 евро соответственно. Второй гаджет технически повторил своего предшественника MI 6X, но в нем представлена «чистая» ОС Android, без фирменной оболочки MIUI.