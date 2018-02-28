Chuwi выпустит игровой планшет Hi9 Pro с 10-ядерным процессором MediaTek Helio X20

Накануне официального старта продаж, дата которого пока хранится в секрете, разработчики обнародовали основные характеристики устройства. Их можно посмотреть на сайте компании.

Прежде всего Chuwi Hi9 Pro может похвастаться 10-ядерным однокристальным процессором MediaTek Helio X20. Он обладает тактовой частотой в 2,3 ГГц. При этом игровой планшет обладает довольно скромными габаритами 217,4х128,9х7,9 мм. Диагональ экрана с соотношением 16:10 составляет 8,4 дюйма, а разрешение - 2560x1600 пикселей. Производительность подхлестнет графический процессор Mali T880 MP4, работающий с частотой до 780 МГц. Он поддерживает качество видео на уровне 4Kx2K.

При этих характеристиках Chuwi выпустит свою новинку на рынок с немалым объемом памяти. Hi9 Pro приобретет 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти и поддержку MicroSD карт до 128 ГБ. Планшет не ориентирован на создание качественных фотографий, однако разработчики разместили на задней части корпуса камеру от Samsung на 8 МП. Разрешение фронтальной составляет 5 Мп. Всем этим будет управлять операционная система Android 8.1 Oreo

Отдельного внимания заслуживает батарея, работа которой особенно важна при игре на портативных устройствах. Ёмкость аккумулятора Hi9 Pro составляет 5000 мА\ч. По заверениям представителей Chuwi, этого должно хватать на 4 часа полноценного использования игровых приложений, 6 часов просмотра видео или 20 часов проигрывания аудиофайлов.