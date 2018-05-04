Xiaomi выпустит MIUI 10 на 9-ти старых моделях смартфонов

Возможность скачать брендовую графическую оболочку появится уже 23 июля. Об этом в субботу пресс-служба компании объявила в соцсети Weibo.

Речь идет о 9-ти старых, но довольно популярных моделях от Xiaomi. Разработчики подготовили MIUI 10 для работы на смартфонах Mi 4, Redmi Note 3, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X (MTK), Redmi 4 и Redmi 4A. Все они продаются не один год. Желающим предстоит дождать предложения обновить устройство по воздуху или же самим скачать пакет установки на официальном сайте Xiaomi, как только компания выпустит MIUI 10 в открытый доступ.

Эксперты предполагают, что графическая оболочка будет наложена на на новейшую Android 8.0 Oreo, а на предыдущие версии операционной системы. Тем не менее, недостатки производительности Xiaomi обещает компенсировать системой машинного обучения. В сообщении сказано, что MIUI 10 будет запоминать частоту использования приложений и со временем начнет запускать самые популярные в фоновом режиме. Благодаря этой особенности нужные программы будут открываться очень быстро и экономить время владельца.