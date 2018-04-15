Эксперты сравнили настоящий iPhone Х и подделку за 100 долларов

Оказалось, что разница все-таки есть. За 100 долларов нельзя получить гаджет, который будет иметь те же функции, что и один из самых дорогих смартфонов мира.

Специалисты из агентства Motherboard решили сравнить настоящий iPhone X и его китайскую подделку. В Китае была приобретена «липовая» версия популярного гаджета. Стоимость подделки составила всего 100 долларов. По внешнему виду гаджеты почти не отличаются. Китайские «умельцы» смогли повторить дизайн премиального смартфона от Apple, не забыв даже о болтах внизу корпуса. Упаковка также не сильно отличается. Подделка имеет коробку с написанным на ней IMEI-кодом и даже надпись «Designed by Apple in California». Помимо этого, для пользователей прилагается и инструкция, которая научит их пользоваться функцией Face ID на «паленом» гаджете.

После включения восторг от подделки заметно уменьшается. Экран «паленого» iPhone X сразу сужается за счет толстых рамок, хотя вырез под камеру крайне похож на оригинальный. Меню выполнено в стиле iOS, однако китайский iPhone X за 100 долларов работает на Android. Попытка настроить работу функции Face ID также не увенчается успехом.

Подделка не создает анимацию, настоящий iPhone X таких проблем не имеет. Также отмечается, что по внешнему виду выключенные гаджеты отличить весьма сложно. Однако, «начинка» сразу выдает подделку.

Пользоваться поддельным смартфоном, который внешне похож на премиальный iPhone X от Apple, крайне опасно. По словам экспертов, китайская копия может некорректно работать и даже содержать в себе вредоносные программы.