Эксперты: Владельцы iPhone легче ищут пару и более успешны в личной жизни

Оказалось, что 70% человек, которые занимаются поиском второй половинки, предпочитают идти на свидания с владельцами iPhone, а не с теми, у кого Android-смартфон.

Компания Decluttr провела исследования и выяснила, что у владельцев iPhone гораздо больше шансов найти себе пару. Люди, имеющие «яблочный» гаджет, могут быть куда успешнее в личной жизни, чем те, у кого смартфон работает на Android.

Также стало известно, что решение пойти на свидание может зависеть еще и от трещин на смартфоне. Мужчинам кажется, что женщины с разбитыми гаджетами не имеют заботы и несостоятельны в финансовом плане. Женщины не так придирчивы к трещинам на экране смартфона, однако их может оттолкнуть старая модель гаджета. Если мужчина будет иметь устаревший телефон, то его шансы на свидание значительно снизятся.

Также примечательно и то, как владельцы iPhone относятся к пользователям Android и наоборот. 65% обладателей «яблочных гаджетов» согласятся идти на свидание с человеком, имеющим смартфон на Android. А вот «андроидоманы» к любителям Apple относятся хуже. Лишь 53% человек с телефоном на Android пойдут гулять с владельцами гаджета на iOS.