Потенциальная угроза: Эксперты назвали самые опасные приложения для смартфонов

Оказалось, что одни из самых популярных мобильных приложений несут риски для владельцев смартфонов. Сервисы могут отправлять адресные книги и СМС пользователей, нарушая правила и политику безопасности.

Компания Appthotity провела исследование и выявила, какие приложения для смартфонов скрывают в себе потенциальные угрозы. Эксперты определили, как на безопасность пользователя влияют сервисы и на гаджетах с iOS, и на смартфонах на базе Android.

Стало известно, что гаджетов от Apple наиболее опасны приложения WhatsApp и Facebook Messenger. Помимо этого, потенциальную угрозу несет еще и сервис для навигации Waze.

Для Android-смартфонов сервисы WhatsApp и Facebook Messenger также опасны. Они получили по 7 баллов из 10 возможных в шкале риска. Высокие баллы значат, что приложения могут посылать на сервисы данные предприятия, если сервисами пользуются корпоративные клиенты. Помимо этого, данные программы отключат HTTPS-протокол и беспрепятственно распространяют личные данные из переписок.