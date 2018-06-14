Microsoft обещает рассказать на gamescom о новых игровых аксессуарах

Представители компании покажут игры и сообщат больше о проектах, которые волнуют геймеров. Об этом пишет пресс-служба корпорации.

21 августа в немецком городе Кельн состоится популярная игровая выставка gamescom. Программный директор Xbox Live Лоуренс Хриб объявил, что Microsoft покажет посетителям мероприятия новые сборки-bundles и рассказать свежие новости о новых игровых аксессуарах. Аналитики предполагают, что разработчики анонсируют обновленные модели фирменных геймпадов с поддержкой Windows 10 и более удобными контроллерами.

Лоуренсу Хрибу и пресс-службе пришлось исправлять в тексте оплошность, которая навела читателей на ложные догадки. Сначала они упомянули новое оборудование. В связи с этим пользователи сети предположили, что Microsoft может представить игровую консоль Xbox One X с увеличенным жестким диском. Позднее сотрудники компании изменили фразу, сократив простор для домыслов.