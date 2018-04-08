Среднебюджетный Super AMOLED-смартфон Samsung Galaxy J8 уже продают в России

Самая дешевая версия обойдется россиянам в 18 990 рублей. Производители предлагают на выбор серый, черный и золотистый цвета.

Среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy J8 может похвастаться двойной основной камерой с модулями 16 и 5 Мп, а также фронтальной на 16 Мп со встроенной вспышкой. Полученные фотографии можно посмотреть на Super AMOLED экране с диагональю 6 дюймов. Его разрешение составляет 1480 х 720 пикселей при соотношении 18,5:9.

Высокую производительность смартфона обеспечивает однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Устройство продают с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Доступное виртуальное пространство можно увеличить, установив MicroSD-карту объемом до 256 ГБ. При этом пользователь может вставить две SIM-ки.

Среди прочих особенностей стоит выделить технологию распознавания лица и дактилоскопический сканер на задней части корпуса. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч. Samsung Galaxy J8 уже можно найти в России на страницах интернет-магазинов и в магазинах электроники.