Samsung отрекламировала Galaxy S9 за счет недостатка iPhone X

Компания привязала продукцию главного конкурента Apple к новой рекламной компании своей серии смартфонов. Такой ролик появился на YouTube-канале американского отделения бренда.

В новом ролике изображен брендовый магазин Apple. Сотрудник торговой точки подходит к клиентке. Скептически настроенная женщина спрашивает, действительно ли iPhone X обладает не самой высокой скоростью загрузки данных. Консультант соглашается с этим утверждением и начал было возвышать модель смартфона за счет предыдущей. Однако покупательница перебила его и акцентировала внимание на недостатке iPhone X.

Она попросила сравнить смартфон с Galaxy S9 от Samsung. Увидев замешательство сотрудника Apple, американка саркастически назвала iPhone X "смартфоном будущего", намекая, что тот не оправдал свои надежды. Ролик заканчивается нерешительным выражением лица мужчины, который так и не смог дать точный ответ. Финальная заставка призывает владельцев мобильных телефонов обновлять их до Galaxy.

Как ранее сообщалось, новинки от обеих компаний будут презентованы в сентябре. Именно в преддверии выпуска нового смартфона Samsung отрекламировала свою разработку.