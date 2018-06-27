Стали известны некоторые параметры загадочного смартфона Nokia

На Тайване сертифицировали новый мобильный телефон Nokia TA-1105. Смартфон еще не был официально представлен, но в сети уже появились некоторые сведения о его характеристиках.

Предположительно, названная новинка будет оснащена сразу несколькими интересными решениями. Внутри смартфона будет чип Snapdragon 845. Сообщалось ранее, что такой процессор вряд ли будет встроен в мобильные устройства раньше лета. Следует отметить, что создатели идут в ногу с прогнозами специалистов.

Не обойдется и без модных тенденций. Разработчики заявили, что у модели будет безрамочный дисплей и сканер отпечатков пальцев. Остальные функции новой модели пока держат в секрете. Не сообщается также и дата анонса.

Пока неизвестно, как официально будет называться эта модель, и под каким именем получит распространение и поступит в продажу.

Ранее сообщалось, что компания заявила о еще одном новом смартфоне Nokia 9. Телефон оснащен встроенным в экран сканером отпечатка пальцев. Кроме того, у гаджета будет выдвижная фронтальная камера. Благодаря такому решению дисплей телефона останется цельным, поскольку специальный разъем под камеру будет отсутствовать. Предполагается, что смартфон будет представлен в конце августа.