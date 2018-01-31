Пропавших детей начнут искать по мобильникам

Правоохранительные органы могут получить возможность вести поиск пропавших детей по смартфонам, не дожидаясь решения суда.

Именно с такой инициативой выступили в Госдуме, предлагая внести поправки в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», чтобы упростить поиск. Сейчас сотрудникам полиции необходимо ждать вынесенного судебного акта, который позволяет идти на такие меры. Авторы законопроекта указывают, что это ненужное ограничение, которое только тормозит процесс поиска и ухудшает вероятность обнаружить детей в целости и сохранности.

Инициатором законопроекта является вице-спикер Ирина Яровая. Она предлагает, чтобы получение данных геолокации с мобильного телефона происходило с письменного согласия родителей, без решения суда, но с обязательным уведомлением судебного органа. Предполагаемые поправки сразу нашли своих сторонников и обрели большую поддержку. Высказавшиеся за необходимость внесения изменений в законодательство указывают, что в случае, когда ребенок находится в опасности, на счету каждая секунда. Поэтому ждать решения суда нецелесообразно. Отмечается, что если пропавший имеет на руках устройство, принадлежащее его другу или родственнику, необходимо и их соответствующее согласие.

Председатель поискового отряда Лиза Алерт Григорий Сергеев дал комментарий о предстоящих нововведениях. Он уверен, что это правильное решение, поскольку, как подтверждает практика, пропавшего ребенка удается найти в живых не более, чем в течение трех часов с момента исчезновения.

По данным официальной статистики МВД, ежегодно в России пропадает около 70 тысяч детей. При этом, учитывая современные реалии, у большинства были с собой гаджеты, позволяющие точно определить местоположение ребенка.