Apple оснастили клавиатуру MacBook Pro 2018 улучшенной защитой от пыли

Устройство вышло на рынок 12 июля. Аналитики ресурса iFixit разобрали его и обнаружили новый элемент.

Защитой MacBook Pro 2018 от пыли стала улучшенная подкладка из силикона. Разработчики Apple оснастили новые ноутбуки такой деталью, чтобы полностью изолировать внутреннюю конструкцию от попадания загрязняющих частиц извне. Эксперты заметили, что помимо защитной функции силиконовая поверхность заметно уменьшает уровень шума, издаваемого MacBook.

iFixit напоминает, что Apple запатентовала такую технологию в начале 2018 года. Только сейчас подкладка попала в эксплуатацию. Эффект от подобной изоляции покажет практическое использование в течении определенного периода. Со временем владельцы MacBook Pro 2018 расскажут, насколько действенный метод решили применить разработчики.