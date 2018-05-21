В Android заработает быстрее, если включить секретную функцию

Эксперты предлагают стать разработчиком и уменьшить скорость анимации. Тогда задержка интерфейса существенно снизится.

Секретная функция спрятана в параметрах разработчиков. Чтобы войти туда, необходимо найти в настройках пункт "О телефоне" и там несколько раз кликнуть на "Номер сборки". После этого появится дополнительное меню параметров, где можно включить режим повышенной скорости.

Среди множества опций пользователю Android необходимо отыскать "Рисунок" или "Отрисовка". Параметр скорости анимации необходимо уменьшить до 0,5 или 0,25. Впрочем, можно убрать совсем. Если применить такие манипуляции, смартфон заработает куда быстрее - до двух раз. Увеличится также производительность устройства. Кроме того, оно будет меньше расходовать заряд аккумулятора.