Apple зарегистрировала в России 11 таинственных моделей iPhone и iPad

Список устройств утвержден Евразийской комиссией. Его опубликовали на официальном сайте организации.

Таинственные модели планшетов и смартфонов зарегистрировали под кодовыми номерами. Например, A1895. Вскоре Apple должна завезти в Россию 11 новых iPhone и iPad. Последние должны работать на операционной системе iOS. А ведь ещё до конца 2018 года разработчики намерены представить широкой аудитории iOS 12. Судя по базе комиссии, её установят на брендовые смартфоны.

Стоит отметить, что речь идет не только о новых моделях iPhone и iPad, но также об их разновидностях, отличающихся объёмом памяти. Некоторые устройства Apple должна традиционно презентовать грядущей осенью. К этому моменту российские склады компании уже заполнят зарегистрированные гаджеты.