Приложение WhatsApp вводит новую функцию для пользователей

«Отметить как прочитанное» теперь станет доступно и в WhatsApp.

Разработчики мессенждера продолжают совершенствовать и развивать приложение для большего удобства пользователей, создавая и внедряя все новые и новые опции. Так, стало известно, что разработчики WhatsApp снова решили удивить нововведением, которое в скором времени появится в приложении на мобильных телефонах.

Пользователи не придется открывать диалог или беседу, для того чтобы пометить новое сообщение как прочитанное. Теперь рядом с письмом, только что пришедшим на смартфон появится пометка, при нажатии которой сообщение будет отмечено как прочитанное. Сейчас возможна только функция быстрого ответа. По словам создателей, эта новая функция позволит упростить коммуникацию и быстрее избавляться от ненужных уведомлений, оставляя активными только те, которые необходимо просмотреть.

Напомним, ранее пользователями популярного мессенджера была обнаружена интересная опция. Оказывается, можно читать сообщения, которые были удалены из диалогов и совместных чатов. Собеседники не могут скрывать друг от друга сообщения, удаленные ранее. Переписка может быть сохранена в случае использования пользователем опции цитирования или ответа на сообщение.